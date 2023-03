Energia: Germania, per Rwe utile operativo di 6,3 miliardi di euro nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Rwe ha registrato nel 2022 un utile operativo di 6,3 miliardi di euro. Si tratta di “un risultato record, il doppio rispetto all'anno precedente”. Il successo è dovuto principalmente alle attività principali, in cui l'azienda include tutte le aree ad eccezione del carbone e dell'energia nucleare. In particolare, Rwe ha comunicato: “Oltre all'espansione della capacità nelle energie rinnovabili, sono stati decisivi il miglioramento delle condizioni di mercato nella generazione di elettricità in termini di livello dei prezzi e tempi operativi, nonché una performance molto forte nel settore del commercio”. La produzione di energia elettrica e il commercio di gas naturale hanno generato profitti “per miliardi”. Carbone e nucleare hanno, invece, realizzato un utile di 750 milioni di euro, notevolmente inferiore ai 900 milioni di euro del 2021. Per l'anno in corso, Rwe intende “consolidare il suo risultato da record” con l'utile operativo che dovrebbe essere compreso tra 5,8 e 6,4 miliardi di euro. (Geb)