Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (2)

- - L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività produttive e alle Pari Opportunità Monica Lucarelli parteciperà, in qualità di relatrice, alla conferenza stampa dal titolo "Parità che genera: l'importanza della parità di genere nelle imprese e in politica a 75 anni dall'entrata delle donne in Parlamento".Roma, Camera dei Deputati, Sala del Refettorio (ore 11)- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari partecipa ad un pranzo sociale con gli ospiti della Tensostruttura dedicata all'accoglienza dei senza dimora e con la partecipazione della rete associativa.Roma, Città dell'altra Economia, largo Dino Frisullo (ore 13) (segue) (Rer)