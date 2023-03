Emirati: il presidente concede la grazia a oltre mille detenuti per il Ramadan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed al Nahyan, ha concesso la grazia presidenziale a 1.025 prigionieri in vista dell’inizio del mese di Ramadan, previsto per il 23 marzo. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, precisando che gli individui rilasciati erano detenuti in strutture penitenziarie e “correzionali”. La misura, aggiunge l’agenzia, “si inserisce nel quadro delle iniziative umanitarie degli Emirati, che si basano sui valori del perdono e della tolleranza", e mira a dare ai detenuti "l'opportunità di cambiare” e ricominciare a partecipare alla vita sociale in modo positivo. Come evidenziato da “Wam”, ogni anno il capo dello Stato concede la grazia a diversi detenuti per consentire loro di riunirsi con le proprie famiglie per il mese sacro e di beneficiare di questo periodo “per ripensare al proprio futuro”.(Res)