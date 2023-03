Regno Unito: laboristi chiedono a Hunt revisione impatto incertezza del settore finanziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laborista del Regno Unito ha chiesto al cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt una revisione sulla situazione d'incertezza in cui versa il settore finanziario nazionale. I laboristi, inoltre, chiedono ad Hunt di avviare una verifica sulla collaborazione fra governo e Banca d'Inghilterra (Boe) per garantire la stabilità del sistema bancario dopo le turbolenze negli Stati Uniti e in Europa. Esponenti del Partito hanno scritto a Hunt chiedendo "una revisione sistematica dell'impatto degli aumenti dei tassi di interesse e della più ampia incertezza nel sistema finanziario globale", ed esortandolo a spiegare come sta lavorando con la Boe, le autorità di regolamentazione e i partner internazionali "per mitigare i rischi nel sistema finanziario" nazionale. In risposta, il ministero delle Finanze ha detto che Hunt è regolarmente in contatto con Andrew Bailey, governatore della Banca d'Inghilterra, che a sua volta ha rassicurato il cancelliere sul fatto che il sistema bancario britannico è "sano e al sicuro". (Rel)