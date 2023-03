Regno Unito: sindacato trasporti Rmt accetta offerta aumento salariale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del sindacato dei trasporti Rmt che lavorano per Network Rail, operatore ferroviario, hanno votato in modo schiacciante per accettare l'ultima offerta di aumento salariale. Come riporta il quotidiano "The Times", questo segna un importante passo avanti nella disputa sindacale iniziata la scorsa estate. Il sindacato ha affermato che il nuovo pacchetto ha migliorato una precedente offerta rifiutata, con l'aumento salariale del 2023 retrodatato allo scorso ottobre. L'accordo prevede un aumento degli stipendi tra il 14,4 per cento per i livelli salariali più bassi e il 9,2 per cento per i redditi più alti. L'annuncio è stato accolto con favore dal governo dai sindacati, con entrambi che sperano che questa decisione possa aprire la strada alla risoluzione di altre controversie ferroviarie. (Rel)