Germania-Russia: Scholz rivela dettagli delle telefonate con Putin

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha rivelato alcuni dettagli dei colloqui telefonici che intrattiene con il presidente russo, Vladimir Putin, dall'inizio della guerra in Ucraina. Durante la visita che ha effettuato ieri presso la redazione del quotidiano “Rheinische Post” a Duesseldorf, il capo del governo federale ha affermato che le conversazioni durano a un'ora e mezza. Scholz ha aggiunto che, a volte, Putin fa a meno dell'interpretariato perché parla tedesco e utilizza questa lingua “se gli va bene”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il cancelliere ha evidenziato che le sue telefonate con il presidente russo sono “sempre integrate nei colloqui con gli alleati della Germania”. Al riguardo, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha osservato che non invia un messaggio Sms al titolare del Cremlino chiedendogli di risentirsi. Nonostante le diverse opinioni, le telefonate sono “sempre cortesi”. Scholz ha, infine, rivelato di dare del Lei a Putin. (Geb)