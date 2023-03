Fisco: Bonomi, no incentivi assunzioni ma taglio cuneo fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io personalmente penso che incentivare chi assume non sia corretto, fa parte del mio lavoro. Se denunciamo che mancano 400 mila profili, perché incentivare qualcosa che devo già fare? Preferirei abbassare le tasse sul lavoro". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ai microfoni di Rtl 102.5. "Se abbiamo le disponibilità mettiamo più soldi nelle tasche degli italiani. Siamo un Paese dove si paga più tasse sul lavoro che quelle sulle rendite finanziarie", ha spiegato. Nella delega fiscale - ha poi ricordato Bonomi - si parla "di un fisco di intesa premiale. Secondo me dovrebbe essere dedicato a chi investe e a chi patrimonializza. Gli eventuali supporti a chi assume passano per i contributi", ha sottolineato.(Rin)