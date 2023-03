G20: India, a Udaipur la seconda riunione del gruppo di lavoro sulla finanza sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi al 23 marzo a Udaipur, nello Stato indiano del Rajasthan, si tiene la seconda riunione del gruppo di lavoro del G20 sulla finanza sostenibile sotto la presidenza dell’India. Circa 90 delegati di Paesi membri e ospiti e di organizzazioni internazionali partecipano ai tre giorni di lavori, che fanno seguito all’incontro del 2 e 3 febbraio a Guwahati, nell’Assam. I tre temi prioritari del dibattito sono: i meccanismi per la mobilitazione tempestiva di risorse adeguate per l’azione contro i cambiamenti climatici; i finanziamenti per il perseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile; la formazione di competenze per creare un ecosistema finanziario per lo sviluppo sostenibile. Sono in programma anche due laboratori, uno sulle leve politiche “non-pricing” (oggi) e uno sulla finanza per gli Obiettivi sostenibili (domani). (segue) (Inn)