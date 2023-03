Emirati: presidente Al Nahyan riceve omologo Romania, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed al Nahyan, ha ricevuto l’omologo della Romania, Klaus Iohannis, giunto il 18 marzo scorso nel Paese del Golfo per una visita di quattro giorni. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”, durante la sessione di colloqui svoltasi ieri, i due presidenti hanno esaminato le relazioni bilaterali tra i propri Paesi e le prospettive di cooperazione in ambiti “promettenti”, tra cui quelli economico e commerciale, oltre a energie rinnovabili, sostenibilità, e sicurezza alimentare. Le parti hanno inoltre esaminato una serie di questioni regionali e internazionali di interesse comune. Come evidenziato dal presidente Al Nahyan, le relazioni "di lunga data" tra Emirati e Romania risalgono ai primi anni della fondazione del Paese del Golfo, e nel tempo i canali di comunicazione sono rimasti aperti. Ora, l'interesse per la questione del cambiamento climatico rappresenta un denominatore comune, considerato che sia gli Emirati che la Romania cercano di raggiungere la neutralità climatica nello stesso anno, il 2050, ha fatto notare il capo dello Stato emiratino.(Res)