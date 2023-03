Iraq: presidente Al Rashid a New York per partecipare alla conferenza Onu sull’acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica irachena, Abdul Latif Rashid, è partito per New York, dove parteciperà ai lavori della Conferenza sull’acqua delle Nazioni Unite, in programma dal 22 al 24 marzo. Lo riferisce l’emittente curdo-irachena “Rudaw”, precisando che la questione idrica è cruciale per un Paese come l’Iraq, che ospita 42 milioni di abitanti e che ha spesso considerato l’Iran e la Turchia tra i responsabili dei propri problemi idrici, vista la costruzione di dighe sui fiumi Tigri ed Eufrate. Secondo le Nazioni Unite, l’Iraq è tra i primi cinque Paesi al mondo più vulnerabili ai cambiamenti climatici e alla desertificazione, conseguenza soprattutto delle ondate di siccità, evidenzia “Rudaw”.(Res)