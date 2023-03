Terrorismo: Iraq, smantellata una cellula terroristica a nord di Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza irachena hanno smantellato una cellula terroristica composta da sei membri nel distretto di Tarmia, a nord della capitale, nel corso dell’operazione soprannominata “Scudo di Baghdad”. Lo ha riferito l’agenzia di sicurezza nazionale in una dichiarazione ripresa dall’agenzia di stampa irachena “Ina”, precisando che l’operazione si inserisce nel quadro di una serie di azioni simili tese a perseguire elementi terroristici. Tra i combattenti arrestati vi è anche colui che forniva armi ed esplosivi, hanno riferito le forze irachene, aggiungendo che la cellula smantellata è stata responsabile di diversi atti terroristici e forniva sostegno logistico e di altro tipo a membri dello Stato islamico (Is) ancora attivi in Iraq. (segue) (Res)