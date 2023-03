Yemen: le Nazioni Unite accolgono con favore l’accordo sullo scambio di prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per centinaia di famiglie yemenite oggi è una buona giornata. Lo ha affermato l’inviato speciale delle Nazioni Unite in Yemen, Hans Grundberg, dopo che, ieri, il governo dello Yemen riconosciuto a livello internazionale e i ribelli sciiti Houthi hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per lo scambio di 887 prigionieri in totale. Secondo quanto precisato da Grundberg, il risultato è giunto a seguito di dieci giorni di discussioni a Ginevra, svoltesi sotto l’egida delle Nazioni Unite e del Comitato internazionale della Croce rossa. “Le parti hanno anche deciso di riunirsi nuovamente a metà maggio per discutere di ulteriori rilasci e si sono impegnate a scambiarsi visite congiunte nelle reciproche strutture di detenzione e a consentire l'accesso a tutti i detenuti durante queste visite”, ha aggiunto l’inviato. Secondo quanto riferito dal quotidiano panarabo “Asharq al awsat”, anche il governo yemenita e il ministero degli Esteri hanno accolto con favore l’intesa annunciata ieri, esortando il Comitato congiunto per lo scambio dei prigionieri a proseguire con ulteriori operazioni di questo tipo. (segue) (Res)