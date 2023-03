Lavoro: Bonomi, problema demografico e immigrazione temi da affrontare seriamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello della mancanza dei profili professionali è un “tema complesso che va affrontato sotto vari punti di vista". Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ai microfoni di Rtl 102.5 sottolineando la necessità di percorsi formativi. "Abbiamo avuto vari ministri dell’Università. Ognuno ha fatto la sua riforma e ovvio che non abbiamo visto risultati. Abbiamo un tema di demografia - ha poi aggiunto - che bisogna affrontare seriamente con politiche sociali. Così come bisogna affrontare con serietà il problema dell'immigrazione". Su questo punto il presidente di Confindustria è stato chiaro: "Noi dobbiamo affrontare due linee di immigrazione. Dobbiamo scegliere un'immigrazione di qualità, come ha fatto la Germania durante il conflitto il Siria che ha scelto quella parte di popolazione con titolo di studio, già avviata nel lavoro. E poi c'è l'altra immigrazione, che va aiutata", ha sottolineato.(Rin)