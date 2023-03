Germania: sondaggio, 8 per cento dei tedeschi vorrebbe re o regina come capo dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'8 per cento dei tedeschi vorrebbe un re o una regina come capo dello Stato, mentre l'89 per cento è contrario. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico tedesco Forsa, come riferisce il settimanale “Stern”. In particolare, le simpatie monarchiche si concentrano con il 15 per cento tra gli elettori di destra. Il dato scende al 14 per cento tra i sostenitori di Alternativa per la Germania (Afd), partito nazionalconservatore all'opposizione al Bundestag che è classificato come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, l'agenzia di intelligence interna tedesca. I favorevoli alla monarchia toccano il minimo tra gli elettori dei Verdi, con una quota del tre per cento. (Geb)