Mafie: Crosetto, oggi ricordiamo valore di chi ha perso la vita lottando per la legalità

22 luglio 2021

- "Oggi ricordiamo il valore dei cittadini e delle donne e uomini in divisa che hanno perso la vita per mano delle mafie. Vite strappate a chi ha lottato per la legalità": così su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto per la Giornata nazionale della memoria e impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. (Res)