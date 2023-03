Siria: Organizzazione mondiale per la sanità chiede 33,7 milioni di dollari per aree terremotate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono necessari 33,7 milioni di dollari per prestare assistenza alla popolazione siriana colpita dal devastante sisma del 6 febbraio scorso. È l’appello lanciato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in una dichiarazione ripresa dal portale di informazione siriano legato all’opposizione “Enab baladi”. Il Fondo di riserva di emergenza dell’Oms ha già fornito un prestito di 11,3 milioni di dollari, ha fatto sapere l’organizzazione, mentre il Fondo centrale di risposta alle emergenze delle Nazioni Unite e l'Ufficio di assistenza umanitaria degli Stati Uniti hanno fornito complessivamente 6,5 milioni di dollari. Come evidenzia l’Oms, ancor prima del terremoto, la crisi umanitaria in Siria è peggiorata progressivamente a partire dal 2011, con circa 15,3 milioni di persone che necessitano di assistenza umanitaria quest'anno, pari a circa il 70 per cento della popolazione totale.(Lib)