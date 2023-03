Serbia-Kosovo: presidente Vucic, obiettivo finale è che serbi e albanesi vivano insieme molto meglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo ha quindi ripetuto di aver detto al presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Olaf Scholz cosa pensa dell'ammissione del Kosovo all'Onu. "Entrambi abbiamo delle linee rosse. Dobbiamo discutere alcune leggi che devono essere adottate e siamo pronti a discutere altre molte questioni, ma i rappresentanti europei conoscono le mie linee rosse", ha detto Vucic. "E' più importante ora cercare di raggiungere soluzioni di compromesso e lavorare sodo per normalizzare la situazione. Credo che sia nell'interesse di entrambe le parti garantire il libero flusso di merci, persone e capitali", ha concluso il leader serbo. Intanto ieri lo stesso Vucic ha dichiarato di aver avuto un colloquio "aperto e corretto" con l'inviato speciale degli Stati Uniti per i Balcani occidentali, Gabriel Escobar, arrivato a Belgrado dopo la visita del rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak. (Seb)