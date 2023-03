Serbia-Kosovo: presidente Vucic, l'incontro di Ocrida non sarà un evento "fatidico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha affermato che l'incontro di domani a Ocrida con il premier kosovaro Albin Kurti non sarà un giorno "fatidico" per la Serbia e che il piano di attuazione della proposta europea sulla normalizzazione delle relazioni con Pristina "non è stato ancora consegnato" alle due parti. "Non abbiamo ancora ricevuto una bozza di ciò che l'Unione europea vuole. Noi abbiamo presentato la nostra proposta, gli albanesi la loro, ma non abbiamo ricevuto nessun documento da Bruxelles finora", ha detto ieri sera il presidente serbo nel suo discorso alla nazione, ripreso dalla stampa locale. Vucic ha invitato quindi i cittadini della Serbia a "fidarsi della leadership statale" e ha affermato che cercherà di fare "ciò che è meglio per la Serbia", che continuerà "a lavorare alla normalizzazione delle relazioni, a essere un partner costruttivo dell'Unione europea e a non oltrepassare le nostre linee rosse". (segue) (Seb)