Serbia-Kosovo: presidente Vucic, l'incontro di Ocrida non sarà un evento "fatidico" (2)

- Il presidente serbo ha sottolineato che per lui la normalizzazione dei rapporti "non significa il riconoscimento del Kosovo", ma "avere rapporti migliori con gli albanesi, risolvere gli innumerevoli problemi che abbiamo e almeno rispettarci a vicenda". Ha sottolineato che dubita che gli albanesi accetteranno di formare l'Associazione dei comuni serbi (Zso) e che secondo gli accordi firmati precedentemente la Serbia ha il diritto di finanziare la Zso nei campi della salute, istruzione e sviluppo. Vucic ha quindi sottolineato che rimanere sulla via europea è di grande interesse nazionale per il Paese balcanico. Sulle sanzioni alla Russia e la dichiarazione del ministro dell'Economia Rade Basta secondo cui sarebbe ora di imporle, Vucic ha affermato che il Paese "ha avuto finora una sua politica e che non sarà certo Basta a cambiarla". (Seb)