Serbia-Kosovo: Michel, "congratulazioni" per accordo raggiunto a Ocrida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha inviato le sue “congratulazioni per l'accordo raggiunto ieri sera a Ocrida”, in Macedonia del Nord, “nel dialogo mediato dall'Ue” fra Serbia e Kosovo. “L'accordo sulla via della normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia e il suo allegato sono importanti per la pace, la stabilità e la prosperità di tutti i Balcani occidentali”, ha scritto Michel su Twitter. “L'attuazione dell’accordo ora è fondamentale”, ha aggiunto il presidente del Consiglio europeo. (Beb)