Ucraina: premier giapponese Kishida in visita a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, si trova in visita a Kiev, ed è impegnato in colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha confermato tramite una nota il ministero degli Esteri giapponese. La visita, tesa a dare una ulteriore dimostrazione del sostegno del Giappone all'Ucraina, giunge all'indomani di una visita ufficiale di Kishida in India, e non è stata preceduta da alcun annuncio ufficiale. Kishida, divenuto oggi il primo premier giapponese dalla fine della Seconda guerra mondiale a visitare un Paese in conflitto, era l'unico tra i leader del G7 a non aver ancora visitato personalmente l'Ucraina dall'inizio della guerra in quel Paese, a febbraio dello scorso anno. I colloqui di oggi dovrebbero concentrarsi principalmente sulla ricostruzione dell'Ucraina. Il Giappone regge proprio in questi mesi la presidenza del G7, e in vista del vertice di Hiroshima del prossimo maggio Kishida ha promosso la visione di un mondo libero da armi nucleari, e una ferma condanna dell'invasione russa dell'Ucraina come un attacco all'ordine internazionale basato sulle regole. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che il 24 febbraio scorso ha preso parte a un vertice del G7 in videoconferenza organizzato proprio su iniziativa di Kishida, nel primo anniversario del conflitto, ha personalmente invitato il premier giapponese a recarsi in visita a Kiev. (Git)