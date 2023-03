Corea del Sud: marina organizza vasta esercitazione navale in onore dei marinai caduti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare della Corea del Sud ha intrapreso oggi una vasta esercitazione navale in onore dei marinai che hanno perso la vita lungo il confine marittimo inter-coreano nel Mar Giallo. Lo hanno annunciato le forze armate coreane, aggiungendo che le esercitazioni proseguiranno per quattro giorni, in un contesto di tensione già elevata tra le due Coree. Alla manovra prendono parte ben 20 aeroplani e 20 navi da guerra, incluso il cacciatorpediniere da 3,200 tonnellate Eulji Mundeok, la fregata da 2.800 tonnellate Seul e la nave d'assalto anfibio Dokdo. L'annuncio giunge in concomitanza con la Giornata della difesa del Mare Occidentale, indetta in Corea del Sud per commemorare i 55 militari della Marina morti in servizio lungo il confine marittimo intercoreano tra il 2002 e il 2010. (segue) (Git)