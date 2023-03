Coree: Seul punta a bloccare acquisizione componenti satellitari da parte di Pyongyang (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dichiarazione, i ministri del G7 affermano che la Corea del Nord non può e non avrà mai lo status di un Paese dotato di armi nucleari ai sensi del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari: “Esortiamo la Corea del Nord a impegnarsi in una diplomazia significativa verso la denuclearizzazione e ad accettare le ripetute offerte di dialogo avanzate dal Giappone, dagli Stati Uniti e dalla Repubblica di Corea”, si legge nella nota. Il G7 continua a esprimere preoccupazione “per la terribile situazione umanitaria in Corea del Nord e si impegna a lavorare con tutti i partner interessati per raggiungere l'obiettivo della pace e della stabilità nella penisola coreana e per sostenere l'ordine internazionale basato su regole”, conclude la nota. (Git)