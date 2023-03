Indonesia: parlamento approva il controverso decreto presidenziale sul lavoro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti esteri in Indonesia sono cresciuti del 44,2 per cento nel 2022, grazie in particolare all'afflusso di capitali esteri verso i settori dei metalli comuni e delle miniere. Il ministero degli Investimenti ha registrato lo scorso anno un afflusso di capitali per 45,6 miliardi di dollari sulla base di un tasso di cambio di 14,35 rupie per dollaro. I dati escludono tuttavia gli investimenti nel settore bancario e in quello degli idrocarburi. L'Indonesia è uno dei primi Paesi al mondo per riserve di nickel, metallo ampiamente utilizzato per la realizzazione di batterie e dunque per la fabbricazione di veicoli elettrici. (Fim)