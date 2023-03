Corea del Nord: importanti siti web ufficiali offline da stamattina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I siti web di alcuni tra i principali organi ufficiali della Corea del Nord, inclusi i media di Stato e il ministero degli Esteri, risultano offline da questa mattina. Lo riferiscono i media sudcoreani, secondo cui dalle 9 di oggi(ora locale) i domini web nordcoreani che terminano in "Kp" risultano inaccessibili: tra questi, i siti dell'agenzia di stampa "Korean Central News Agency" e del quotidiano "Rodong Sinmun". La causa del problema non è chiara: i principali siti web nordcoreani hanno scontato problemi analoghi a gennaio dello scorso anno, a seguito di un apparente attacco informatico ddos (distributed denial-of-service) protrattosi per sei ore. (Git)