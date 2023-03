Giappone: marina militare riceve in consegna nuovo sottomarino d'attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza marittima di autodifesa del Giappone ha ricevuto in consegna ieri un nuovo sottomarino d'attacco stealth a propulsione diesel-elettrica, l'Hakugei. Il sottomarino, fabbricato da Kawasaki Heavy Industries, è il secondo della classe Taigei, ed è equipaggiato con batterie agli ioni di litio che ne estendono l'autonomia in immersione. Il sottomarino opera per certi versi come un veicolo ibrido: ricarica le batterie tramite il suo motore diesel, e passa alla propulsione elettrica durante le operazioni in immersione, riducendo al minimo la rumorosità. Il Giappone è all'avanguardia nelle tecnologie di propulsione sommergibilistica convenzionale e di rilevamento sonoro subacqueo, e gli analisti militari statunitensi attribuiscono alla flotta di sottomarini del Paese un ruolo di primo piano nell'eventualità di un conflitto con la Cina attorno a Taiwan. (Git)