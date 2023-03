Siria: Ong, 3 civili curdi uccisi dagli spari di combattenti filoturchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre civili curdi sono rimasti uccisi e altre quattro persone, membri di una stessa famiglia, sono state ferite dagli spari di combattenti filoturchi che hanno aperto il fuoco contro la famiglia mentre festeggiava il Capodanno persiano, il Nowruz, a Jindires, nella regione di Aleppo, nella Siria settentrionale. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo, aggiungendo che, a seguito dell’episodio, la polizia militare ha rafforzato le misure di sicurezza nell’area, chiudendo le strade nella periferia occidentale di Jindires. Stando a quanto specificato dal Sohr, i responsabili della sparatoria sono membri del gruppo armato Ahrar al Charkiya, gruppo ribelle sostenuto dalla Turchia, già accusato in passato di abusi contro la popolazione siriana durante l'offensiva turca nel nord della Siria nel 2018. I combattenti hanno prima insultato un gruppo di giovani che aveva acceso un fuoco vicino alla propria casa per festeggiare il nuovo anno per poi sparare contro di loro, riferisce l'Osservatorio.(Lib)