Giordania: convocato ambasciatore israeliano dopo mappa di “Grande Israele” del ministro Smotrich

- Il ministero degli Esteri della Giordania ha convocato l’ambasciatore israeliano ad Amman dopo che il ministro delle Finanze di Israele, Bezalel Smotrich, durante un evento svoltosi a Parigi, ha rivolto un discorso mentre alle sue spalle figurava una mappa del “Grande Israele” dai confini allargati che includeva sia i Territori palestinesi che aree del Regno hascemita. Lo riferisce l’agenzia di stampa giordana “Petra”, precisando che la diplomazia di Amman ha consegnato un messaggio di protesta al diplomatico israeliano da trasmettere al governo di Israele e ha nuovamente messo in guardia dalle parole e dall’atteggiamento di Smotrich, considerati provocatori e razzisti. Smotrich, leader del partito nazionalista Sionismo religioso, ha affermato, durante una conferenza a Parigi, che "non si può parlare di 'palestinesi' perché non esiste un 'popolo palestinese'". Per Smotrich il popolo palestinese "è una finizione" elaborata un secolo fa per lottare contro il movimento sionista. A seguito di tali affermazioni, la Giordania ha chiesto sia al governo israeliano sia alla comunità internazionale di prendere una posizione e condannare le dichiarazioni di un ministro che "violano i valori e i principi dell’umanità".(Lib)