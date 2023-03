Paesi Bassi: ambasciatore cinese, Pechino risponderà per sospensione export di Asml (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore ha affermato che i Paesi Bassi stanno chiaramente capitolando agli Stati Uniti e alla loro politica di "fare pressione sugli alleati e sopprimere la crescita cinese attraverso la coercizione, le molestie e il dominio". Tan ha respinto l'argomentazione olandese secondo cui le macchine per chip in mani cinesi potrebbero un giorno rappresentare una minaccia militare per l'Occidente. “Non abusiamo dell'argomento della sicurezza. Questa tecnologia non è affatto così avanzata ma per uso del consumatore. La Cina non ha mai danneggiato gli interessi europei per centinaia di anni”, ha aggiunto. Un portavoce del ministero del Commercio estero e della cooperazione allo sviluppo ha dichiarato a "Financieele Dagblad" che le obiezioni della Cina contro la restrizione all'esportazione sono "comprensibili". Il ministero si aspetta che le relazioni tra i due Paesi rimangano buone, ha detto il portavoce. (Beb)