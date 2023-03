Brasile: ministro Esteri ha parlato al telefono con l'omologo della Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha parlato al telefono con l'omologo della Giordania, Ayman Safadi. Lo riferisce il ministero in una nota diffusa su Twitter. "La Giordania svolge un ruolo centrale nel mantenimento della stabilità in Medio Oriente ed è un partner tradizionale del Brasile nella regione", si legge nella nota. "I ministri hanno evidenziato che il commercio bilaterale è aumentato negli ultimi anni, grazie all'aumento delle importazioni brasiliane di fertilizzanti e alla firma di un contratto per la vendita di dieci velivoli prodotti dalla compagnia brasiliana Embraer alla compagnia aerea giordana Royal Jordanian", conclude. (Brb)