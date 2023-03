Ventimiglia: Toti, finalmente Ryan torna a casa, grazie a personale sanitario ospedale Gaslini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo 3 mesi di ricovero al Gaslini, finalmente il piccolo Ryan può tornare a casa. Grazie a tutto il personale sanitario che ha salvato la vita di questo bimbo e restituito la speranza alla sua famiglia. Forza Ryan", scrive su Twitter il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti. E' stato infatti dimesso il bimbo di 6 anni trovato gravemente ferito in via Gallardi, a Ventimiglia, lo scorso 19 dicembre quando si trovava con la nonna paterna e il compagno di lei, entrambi indagati in concorso con l’accusa di lesioni gravissime. Ryan torna a casa dalla mamma e dal fratellino minore. (Rin)