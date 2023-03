Ucraina: premier giapponese Kishida visiterà Kiev oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, si recherà in visita a Kiev oggi, per dare una ulteriore dimostrazione del sostegno del suo Paese all'Ucraina. Lo anticipa una fonte governativa giapponese citata dal quotidiano "Nikkei", che sottolinea come la visita non annunciata di un primo ministro giapponese a un Paese terzo sia un evento del tutto inusuale. Kishida è l'unico tra i leader del G7 a non aver ancora visitato personalmente l'Ucraina dall'inizio del conflitto in quel Paese, a febbraio dello scorso anno. Il Giappone regge proprio in questi mesi la presidenza del G7, e in vista del vertice di Hiroshima del prossimo maggio Kishida ha promosso la visione di un mondo libero da armi nucleari, e una ferma condanna dell'invasione russa dell'Ucraina come un attacco all'ordine internazionale basato sulle regole. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che il 24 febbraio scorso ha preso parte a un vertice del G7 in videoconferenza organizzato proprio su iniziativa di Kishida, nel primo anniversario del conflitto, ha personalmente invitato il premier giapponese a recarsi in visita a Kiev. (Git)