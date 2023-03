Usa: giudice boccia legge California su armi da fuoco, "viola Secondo emendamento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice federale ha bloccato una legge in vigore in California che impone una serie di caratteristiche di sicurezza nelle pistole semiautomatiche in circolazione in quello Stato. Il giudice distrettuale Corman Corney ha accolto un ricorso presentato dalla California Rifle & Pistol Association (Crpa) e da quattro privati, secondo i quali la legge costituisce una negazione di fatto del Secondo emendamento della Costituzione Usa sul diritto a detenere armi da fuoco, in quanto nessuna delle pistole attualmente in commercio nel Paese soddisfa i requisiti stabiliti dal provvedimento. La "California Unsafe Handgun Act", in vigore dal 2001, prevede che le armi legalmente detenute nello Stato debbano disporre di un indicatore che mostri se un proiettile è in canna, e di un meccanismo che impedisca di far fuoco nel caso il caricatore non sia del tutto inserito, per evitare spari accidentali. La legge prevede anche l'obbligo di stampare codici identificativi su ogni singolo proiettile. (Was)