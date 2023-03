Imprese: semiconduttori, Tokyo Electron costruirà nuovo stabilimento in Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda giapponese di macchinari per la produzione di microchip Tokyo Electron ha annunciato oggi un investimento da 22 miliardi di yen (circa 170 milioni di dollari) per la costruzione di un nuovo stabilimento produttivo a Oshu, nella prefettura giapponese nord-orientale di Iwate. Lo stabilimento sarà il settimo dell'azienda in quella città: il sesto è entrato in funzione nel 2020 e opera a pieno regime. Secondo i piani illustrati dall'azienda, la nuova infrastruttura aumenterà del 50 per cento la capacità complessiva di produzione di macchinari per microchip di Tokyo Electron. (Git)