Corea del Sud: esportazioni in calo del 17,4 per cento nei primi 20 giorni di marzo

- Le esportazioni della Corea del Sud hanno registrato una contrazione del 17,4 per cento su base annua nei primi 20 giorni del mese di marzo, secondo i dati pubblicati oggi dal Servizio doganale coreano. Il dato riflette la debolezza del mercato globale dei semiconduttori. Tra l'1 e il 20 marzo le spedizioni coreane in uscita sono ammontate a 30,9 miliardi di dollari. Le importazioni sono calate nello stesso periodo del 5,7 per cento a 37,3 miliardi di dollari, risultando in un disavanzo di 6,3 miliardi di dollari. (segue) (Git)