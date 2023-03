Yemen: Usa, bene accordo per lo scambio di 887 prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accolgono positivamente l’accordo per lo scambio di 887 prigionieri raggiunto a Ginevra tra le parti coinvolte nel conflitto in Yemen. Lo ha detto in una nota la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, Adrienne Watson. “Si tratta di un importante passo avanti, dopo il raggiungimento di una tregua che ha efficacemente messo fine ai combattimenti per gli ultimi 11 mesi”, ha detto, ringraziando le Nazioni Unite e la Croce rossa per il loro contributo alle trattative. (Was)