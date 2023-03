Usa: Corte Suprema annulla sentenza federale sull'aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato ieri la sentenza di una corte federale inferiore che riconosceva il diritto per le minorenni di rivolgersi a una corte giudiziaria al fine di ottenere autonomamente il permesso di abortire senza informarne i genitori. La giudice Ketanji Brown Jackson è stata l'unica tra i giudici della Corte Suprema a esprimere un parere discordante. Il caso è originato da una causa giudiziaria intentata nel Missouri contro una impiegata giudiziaria, che era stata accusata di aver violato i diritti di una 17enne intenzionata a ottenere un aborto senza il consenso dei suoi genitori e senza informarne questi ultimi. La legge statale lo consente tramite l'ottenimento di una ordinanza giudiziaria, ma prevede che i genitori vengano informati del procedimento. Nel caso in oggetto, la minorenne aveva aggirato il problema rivolgendosi a una corte in Illinois, e ottenendo il permesso di abortire all'insaputa dei genitori. (Was)