Usa: Biden firma legge per declassificare informazioni su origini della pandemia

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato la proposta di legge tesa a desecretare le informazioni di intelligence relative alle origini della pandemia di Covid-19, dopo l’approvazione alla Camera dei rappresentanti questo mese. In una nota, il presidente Usa ha sottolineato la necessità di “andare fino in fondo” sulle origini del Covid-19, per “evitare possibili pandemie negli anni a venire: la mia amministrazione continuerà ad esaminare tutte le informazioni disponibili, incluse quelle relative ai possibili legami con il laboratorio della città cinese di Wuhan”. Il testo, denominato “Covid-19 Origin Act”, è stato presentato dal senatore repubblicano Josh Hawley, e chiede all’intelligence nazionale di declassificare tutte le informazioni relative alle origini della pandemia. (Was)