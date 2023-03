Brasile: Salute, "Mais medicos" garantirà assistenza sanitaria a 96 milioni di persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A differenza delle precedenti versioni del Mais Medicos, in cui l'80 per cento dei professionisti era selezionato in Paesi stranieri, soprattutto Cuba, la versione aggiornata del programma darà priorità ai medici brasiliani. "In questo momento vogliamo garantire la presenza di medici brasiliani. Si tratta di un incentivo per i professionisti del nostro Paese. Se non dovessimo riuscire a occupare tutti posti, avremo la possibilità di reclutare medici brasiliani formati all'estero. E se anche così non riusciremo a reclutare professionisti, opteremo per medici stranieri. La nostra preoccupazione non è relativa alla nazionalità del medico, ma alla nazionalità dei pazienti: brasiliani che hanno bisogno di cure", ha detto il presidente Luiz Inacio Lula da Silva. (segue) (Brb)