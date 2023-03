Brasile: Salute, "Mais medicos" garantirà assistenza sanitaria a 96 milioni di persone (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma, creato nel 2013 dal governo della presidente Dilma Rousseff con l'obiettivo di aumentare il numero di professionisti del Sistema sanitario nazionale (Sus) soprattutto nelle regioni rurali e isolate del Paese, ha subito una frenata alla fine del 2018. L'allora candidato alla presidenza del Brasile, Jair Bolsonaro, in polemica con il governo di Cuba, promise di escludere tutti i medici cubani dal programma e di espellerli dal Paese una volta eletto. La reazione de L'Avana fu dichiarare la fine della partecipazione dei propri cittadini al programma e richiamare in patria i medici. L'uscita dei circa 8.517 professionisti cubani dal programma, circa l'80 per cento della forza lavoro del "Mais medicos", causò gravi problemi di assistenza nelle aree più povere e isolate del Paese, oltre che nelle riserve dei popoli indigeni. Nel 2020, nel corso della pandemia di nuovo coronavirus, il governo brasiliano provò a recuperare il programma sia richiamando e regolarizzando i medici cubani che si trovavano ancora nel Paese, sia rimpiazzando i medici cubani con professionisti brasiliani. Tuttavia, secondo i dati del ministero della Salute, solo il 15 per cento dei posti fu occupato. (Brb)