Malattie rare: Meloni ricorda Sofia Sacchitelli, Italia ti ringrazia per coraggio

- "'Ho poco tempo, ma voglio essere utile agli altri'. Ci ha lasciati Sofia Sacchitelli, studentessa 23enne colpita da un tumore rarissimo e diventata simbolo della lotta alle malattie rare grazie al suo prezioso impegno in prima persona. Solo pochi giorni fa aveva ricevuto, da parte dell'Università di Genova, la medaglia d'oro al merito. Un pensiero sentito a tutti i suoi cari. L’Italia ti ringrazia per il tuo coraggio e per il tuo esempio. Buon viaggio Sofia". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)