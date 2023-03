Ucraina: Consiglio Affari esteri trova accordo per maggiore fornitura munizioni, sul tavolo anche dossier Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più munizioni all'Ucraina e più in fretta. Si può riassumere così l'accordo trovato oggi al Consiglio Affari esteri di Bruxelles dove, nel corso di una sessione congiunta con i ministri degli Esteri e della Difesa, gli Stati membri hanno concordato un piano per fornire un milione di munizioni a Kiev nei prossimi 12 mesi. "Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ci ha trasmesso di nuovo un messaggio chiaro: abbiamo bisogno di munizioni e ne abbiamo bisogno in fretta", ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, nella conferenza stampa alla fine del Consiglio odierno. "La risposta del Consiglio è stata chiara", ha aggiunto. Un accordo che si basa su tre punti chiave. Il primo è l'utilizzo di un miliardo di euro, derivante dal Fondo europeo per la pace, per rimborsare gli Stati membri che forniranno munizioni dalle proprie scorte all'Ucraina. Munizioni principalmente da "155 mm e missili, se l'Ucraina li richiede", ha specificato Borrell. Il secondo punto è l'utilizzo di un altro miliardo di euro per rimborsare gli acquisti congiunti di munizioni da parte di Paesi Ue. "17 Stati membri e la Norvegia hanno firmato l'accordo di progetto dell'Agenzia europea per la difesa (Eda), e so che presto se ne aggiungeranno altri. Credo che saranno oltre i 20 Stati membri a partecipare a questo progetto", ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue. (segue) (Beb)