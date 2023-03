Ucraina: Consiglio Affari esteri trova accordo per maggiore fornitura munizioni, sul tavolo anche dossier Tunisia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri Ue hanno avuto modo di affrontare, su richiesta italiana, anche la questione Tunisia, con la crisi economica e politica cha sta colpendo il Paese del Nord Africa. Una situazione che sembra sempre più critica e sull'orlo del collasso. "Ciò che accade in Tunisia ha un impatto immediato su di noi, non solo perché aumenta i flussi migratori, ma anche perché crea maggiore instabilità e insicurezza nella regione minore del Mediterraneo. Per noi è quindi imperativo evitare il collasso economico e sociale e sostenere il popolo tunisino", ha detto Borrell alla stampa dopo la fine del Consiglio, per poi richiamare il presidente Kais Saied alla firma dell'accordo del programma concordato con il Fondo monetario internazionale. "Non possiamo chiudere gli occhi su quanto sta accadendo. Lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani sono riforme strutturali importanti, ma dall'altro è indispensabile la finalizzazione del programma, già concordato con il Fondo monetario internazionale, che deve essere firmato dal presidente tunisino", ha aggiunto. Nei prossimi giorni, si recheranno a Tunisi il commissario europeo Paolo Gentiloni e i ministri degli Esteri belga e portoghese. "Ma tutto deve essere fatto in fretta, perché la situazione è molto pericolosa. Se la Tunisia dovesse crollare economicamente o socialmente, ci troveremmo in una situazione in cui nuovi flussi di migranti arriverebbero in Europa. Dobbiamo evitare questa situazione", ha concluso l'Alto rappresentante europeo Borrell. (segue) (Beb)