Ucraina: Consiglio Affari esteri trova accordo per maggiore fornitura munizioni, sul tavolo anche dossier Tunisia (5)

- Situazione, poi confermata anche dal ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. "Mi auguro che il Fondo monetario internazionale trovi un accordo con il presidente tunisino Kais Saied per garantire la stabilità. È importante che si facciano delle riforme, perché i finanziamenti sono legati alle riforme, e a impedire che il terrorismo islamico appaia nel nord dell'Africa", ha detto Tajani. "Il problema fondamentale è quello della stabilità del Nord Africa e della Tunisia", ha aggiunto confermando la fiducia nella futura missione di Gentiloni e dei ministri degli Esteri portoghese e belga. Nel corso della giornata, infine, l'Italia ha avuto anche modo di incassare il sostegno di Borrell sulla candidatura di Roma a Expo 2030. "Tutte le sedi della rappresentanza Ue nel mondo sosterranno la candidatura di Roma per ospitare Expo 2030. Ringrazio Borrell per la risoluzione adottata, aumentano le possibilità di Roma di arrivare al ballottaggio e poi magari vincere", ha detto Tajani. "È giusto che Expo torni in Europa", ha concluso il ministro degli Esteri italiano. (Beb)