Brasile: governo invita 240 imprenditori nella delegazione in visita in Cina dal 27 marzo (2)

- Per quanto di sua competenza, Favaro ha annunciato la firma di un accordo che faciliterà il finanziamento delle esportazioni di prodotti agroalimentari e di uno per ridurre la burocrazia per l'export verso la Cina. I cinesi dovrebbero anche annunciare l'apertura del mercato per diversi prodotti agricoli brasiliani fino ad oggi non acquistati. Si prevede inoltre che l'esportazione di carne bovina, attualmente sospeso a seguito di un caso di encefalopatia spongiforme bovina (sindrome della "mucca pazza"), venga ripristinata. Il ministro Favaro però ha precisato che il viaggio non gioverà solo al settore agroalimentare. "L'esportazione dei nostri prodotti agricoli è essenziale, ma anche le nostre importazioni soprattutto di prodotti tecnologici dalla Cina sarà centrale nel viaggio", ha affermato. (segue) (Brb)