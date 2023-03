Usa: Congresso, sicurezza rafforzata in vista della possibile incriminazione di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Campidoglio Usa ha rafforzato le misure di sicurezza attorno al Congresso, in vista di possibili disordini derivanti da una eventuale incriminazione dell’ex presidente Donald Trump. Lo hanno confermato fonti anonime al portale di informazione “Axios”, aggiungendo che la misura riflette la preoccupazione delle autorità in merito a possibili proteste dei sostenitori di Trump, che sabato scorso ha annunciato che potrebbe essere arrestato questa settimana nel quadro delle indagini che il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, sta portando avanti nei suoi confronti. Le forze dell’ordine hanno rafforzato il numero di agenti a presidio del Congresso, posizionando anche alcune barriere intorno alla struttura. (Was)