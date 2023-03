Niger: Biden ringrazia governo dopo rilascio di Jeffrey Woodke, finalmente può tornare a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ringraziato le autorità del Niger per il contributo al rilascio di Jeffrey Woodke, operatore umanitario statunitense rapito nel Paese nel 2016 e rilasciato nella giornata di oggi. In una nota, il presidente Usa ha affermato di essere “sollevato, perché finalmente Jeff potrà tornare dalla sua famiglia dopo più di sei anni dal suo rapimento, avvenuto mentre aiutata la popolazione del Sahel”. Biden ha anche ringraziato i diplomatici e le agenzie di intelligence statunitensi per il lavoro svolto. “La mia amministrazione continuerà a lavorare per liberare tutti i cittadini che ancora oggi sono tenuti in ostaggio o detenuti ingiustamente”, ha concluso. (Was)