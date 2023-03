Brasile: Salute, "Mais medicos" garantirà assistenza sanitaria a 96 milioni di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al rilancio del programma di assistenza sanitaria "Mais Medicos para o Brasil" il governo garantirà l'accesso alle cure primarie di 96 milioni di brasiliani residenti nelle aree più remote del Paese. Lo riferisce il ministero della Salute in una nota divulgata al termine della presentazione ufficiale del programma questa mattina a Brasilia. Il bando per i primi 15 mila posti messi a disposizioni sarà pubblicato entro la fine del mese di marzo mentre ulteriori 13 mila posti saranno offerti entro la fine dell'anno. Complessivamente l'investimento del governo federale è di 712 milioni di real (126 milioni di euro) per il 2023. "È importante riconoscere il lavoro dell'assistenza sanitaria di base. Tornare con il programma significa contribuire all'impegno di prendersi cura del popolo brasiliano e delle persone che soffrono per la mancanza di cure", ha detto il ministro della Salute Nisia Trindade. "Il Mais Medici torna a offrire presenza di medici nei municipi più lontani dai grandi centri e nelle periferie delle città", ha concluso. (segue) (Brb)