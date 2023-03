Russia: caccia Su-35 impedisce avvicinamento a confine su Mar Baltico a due B-52 statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caccia russo Su-35 ha impedito a due bombardieri strategici statunitensi B-52 di raggiungere oggi il confine russo sul Mar Baltico. Lo ha reso noto il Centro di controllo della difesa nazionale (Ndcc) del ministero della Difesa russo. "Il 20 marzo 2023, i radar delle forze di difesa aerea del Distretto militare occidentale in servizio hanno rilevato due bersagli aerei che volavano in direzione del confine di stato della Federazione Russa sul Mar Baltico. Gli obiettivi sono stati identificati come due bombardieri strategici B-52N della US Air Force", ha affermato l'Ndcc. Al fine di identificare e prevenire la violazione del confine di stato, è stato fatto decollare un caccia Su-35 delle forze di difesa aerea del distretto militare occidentale. (Rum)