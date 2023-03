Paesi Bassi: ambasciatore cinese, Pechino risponderà per sospensione export di Asml

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualora i Paesi Bassi proseguiranno la politica ostile alle esportazioni di Asml verso la Cina, le relazioni con Pechino saranno ulteriormente danneggiate. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano "Financieele Dagblad" l'ambasciatore cinese Tan Jian. I Paesi Bassi metteranno a rischio anche il loro vantaggio nella tecnologia dei chip tagliandosi fuori dal più grande mercato del mondo, ha rilevato il diplomatico. Le restrizioni imposte alle esportazioni di Asml verso il gigante asiatico sarebbero "negative per la Cina, per i Paesi Bassi e per il commercio mondiale, e avranno un effetto negativo sulle nostre relazioni e sulla cooperazione economica", ha affermato l'ambasciatore Tan. “Questo non sarà senza conseguenze. Non speculerò sulle contromisure, ma la Cina non la prenderà alla leggera”, ha detto. "Siete un Paese piccolo e siete sempre stati l'alfiere del libero scambio. Mantenete il vantaggio vendendo in Cina e reinvestendo i proventi”, ha detto il diplomatico, rivolto al governo olandese. Se la Cina non potrà acquistare le macchine di Asml, il Paese non avrà altra scelta che crearne di proprie. (segue) (Beb)